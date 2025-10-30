تعطّل مصفاة الزور يشعل أسواق النفط.. الكويت تطرح خامها في آسيا عبر مناقصات عاجلة

تشهد أسواق النفط في آسيا تحركات لافتة بعد أن بدأت مؤسسة البترول الكويتية، المملوكة للدولة، بيع كميات من الخام للتسليم الفوري عقب توقف مفاجئ في مصفاة الزور، إحدى أكبر المصافي في المنطقة. وتمثلت المبيعات في خام كويتي يضم مزيج الخام الثقيل وخام الأيوسين، طُرح عبر مناقصات نادرة، وسط غياب تفاصيل حول حجم الشحنات وهوية المشترين حتى الآن.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أغلقت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أجزاء من مصفاة الزور في 21 أكتوبر، نتيجة حريق تسبب في تعليق العمل ببعض الوحدات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة نحو 615 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع إعادة تشغيل كافة وحداتها بصورة أولية بحلول 7 نوفمبر.

وتزامنت عروض الخام الكويتي مع بحث شركات التكرير الهندية عن بدائل للنفط الروسي، عقب وقف مشترياتها إثر العقوبات الأميركية الأخيرة على شركتين روسيتين. ووفقاً للمحلل في شركة “إنرجي أسبكتس” ريتشارد جونز، فإن الأسواق الآسيوية سارعت لاقتناص هذه المناقصات النادرة لتعويض انخفاض الإمدادات الروسية، لافتاً إلى أن فائض المعروض من الخام في البصرة وغرب أفريقيا الذي كان يسدّ جزءاً من النقص بدأ يتلاشى.

وفي ظل هذه التطورات، سجلت علاوات الأسعار في السوق الفورية بالشرق الأوسط ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الخميس، بعد تراجع حاد في بداية الأسبوع، ما يعكس حالة من الترقب والتأثر السريع بأي اضطرابات في إمدادات النفط الإقليمية.