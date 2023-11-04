تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

علقت حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية.

وقال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس: “لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية”.

وأكد مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس أنه: “لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري”.

وأضاف أن الحركة توقفت “بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر”.

وأشارت مصادر في حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة العديد من الجرحى إلى مصر والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.