الأحد 20 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

منذ 52 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

A A A
طباعة المقال

علقت حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية.

وقال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس: “لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية”.

وأكد مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس أنه: “لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري”.

وأضاف أن الحركة توقفت “بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر”.

وأشارت مصادر في حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة العديد من الجرحى إلى مصر والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.

    المزيد من أخبار العالم

    بلينكن والعاهل الأردني
    ملك الأردن يؤكد لبلينكن "ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية"
    الرئيس الأميركي جو بايدن
    طوفان الأقصى
    بايدن يعلن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة
    مطار هامبورغ
    ألمانيا.. إغلاق مطار هامبورغ بعد عبور مسلح بسيارته من بوابة

    الأكثر قراءة

    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها
    الولايات المتحدة - لبنان
    تحذير "بالغ الخطورة" من واشنطن لرعاياها في لبنان
    المراسل الطفل عبود
    بعدما أثار قلق متابعيه.. "المراسل الطفل" يظهر من جديد