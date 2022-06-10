تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق بعد هجوم إسرائيلي

قالت وزارة النقل السورية إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من ضربات جوية إسرائيلية جنوبي العاصمة.

وقال مسؤول عسكري إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، لكن الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وقالت وكالة سورية أن أجنحة الشام للطيران، وهي شركة طيران سورية خاصة، غيرت مسار جميع رحلاتها إلى مطار حلب الدولي.

ولم يشر بيان وزارة النقل إلى الهجوم الإسرائيلي لكنه أرجع إغلاق المطار لأسباب فنية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة إن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا بالمدرج بعد استهداف “مستودعات لفصائل إيران” قرب المطار.

ومنذ عدة سنوات، تشن إسرائيل هجمات على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث انتشرت القوات المدعومة من طهران، بما في ذلك جماعة حزب الله، لدعم بشار الأسد.