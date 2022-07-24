أعلنت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز ”سوناطراك“، تعليق تسليم الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز البحري مؤقتًا؛ بسبب حادث ”في الجانب الإسباني“.

وقالت ”سوناطرك“ في بيان، ”وقع حادث في الجانب الإسباني في نهاية فترة بعد الظهر، الأحد، على خط أنابيب الغاز ميدغاز“ الذي يربط الجزائر بإسبانيا؛ ”متسببًا بانقطاع مؤقت لتزويد إسبانيا بالغاز“.

وتابعت: ”إن الفرق الفنية الإسبانية تعمل جاهدة لإجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة إمدادات الغاز إلى إسبانيا في أسرع وقت ممكن“.

وتراجعت صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا كثيرًا في الأشهر الأخيرة؛ في إطار توترات بين الجزائر ومدريد.

وكانت إسبانيا تستورد معظم الغاز الذي تستخدمه، من الجزائر، خصوصًا من طريق خطّ ميدغاز الذي يربط شبه الجزيرة الإيبيرية بحقول الغاز التي تديرها سوناطراك.

وبحسب إدارة شبكة الغاز الإسبانية، أتى 24,4% من الغاز الذي استوردته إسبانيا، في حزيران/يونيو، من روسيا، و29,6% من الولايات المتحدة. ولم تُشكّل صادرات الغاز الجزائري لإسبانيا في هذه الفترة إلّا نحو 21,6%.

والحكومة الجزائرية مستاءة جدا من إسبانيا؛ منذ أن قرر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في آذار/مارس، دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.

وردًا على ذلك، علقت السلطات الجزائرية، مطلع حزيران/يونيو، معاهدة تعاون مع إسبانيا، بينما أعلنت هيئة مصرفية رئيسية في الجزائر فرض قيود على المعاملات التجارية مع مدريد.