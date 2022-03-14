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تعليق روسي على "إرسال قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا

14 - مارس - 2022
الغزو الروسي لأوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا

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أفادت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، بأن موسكو لا ترى مبررا لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيوتر إليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، قوله إنه “لا توجد حاجة لقوات حفظ السلام لأن روسيا تسيطر على الوضع”.

وطرحت قوى دولية فكرة نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، في مسعى لإنهاء الحرب التي بدأت أواخر شباط الماضي بهجوم عسكري روسي.

ومن جانب آخر، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددًا حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، مشيرا إلى أن الامتناع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو: “إذا لم تغلقوا سماءنا ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو”.

وقتل 35 شخصا وإصيب أكثر من 130 آخرين، بعدما شنت القوات الروسية ضربات جوية على ساحة تدريب عسكرية خارج مدينة لفيف غربي أوكرانيا، قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، الأحد.

ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، صباح الإثنين، في محاولة لدفع محادثات السلام المتعثرة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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