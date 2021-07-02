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تعليمات جديدة من وزارة الحج والعمرة.. هؤلاء لا تلزمهم جرعة ثانية من اللقاح

منذ 14 ساعة
اجراءات غير مسبوقة لحماية الحجاج من فيروس كورونا

مناسك الحج العام الماضي

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن سماحها للأشخاص المتعافين من كورونا وتم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام بعدم إلزامهم بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا، بل يكتفون بجرعة واحدة فقط.

التعليمات السعودية الجديدة، تأتي في وقت شددت وزارة الحج على جميع المتأهلين لأداء الحج على ضرورة حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج وذلك بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

من جانبها كشفت وزارة الصحة أن التطعيمات اللازمة باللقاحات لأداء الحج هي لقاحات “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا الموسمية” إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يعد أحد الشروط الأساسية للتسجيل للحج مع ضرورة استكمال جرعتي لقاح كوفيد-19.

ونصحت وزارة الصحة بأخذ تطعيمات الحج “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا الموسمية” بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة إذ إن هذين التطعيمين مهمان وذلك لتشابه الأعراض مع أعراض كورونا.

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