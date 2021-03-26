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تعميم جديدة لوزارة الحج السعودية يخصّ العاملين في هذا القطاع

منذ 22 دقيقة
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

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أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميما باشتراط التحصين الإلزامي لكافة العاملين في خدمات الحج والعمرة والمحال التجارية الناشطة في هذا القطاع اعتبارا من رمضان القادم.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع “تويتر”: “وزارة الحج والعمرة تصدر تعميما إلى القطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتبارا من 1 رمضان 1442هـ”.

وأضاف: “أو وجود نتيجة فحص PCR سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين”.

 

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