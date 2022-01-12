الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
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تعميم جديد في الكويت لشركات الطيران بخصوص القادمين إلى البلاد

منذ 54 دقيقة
الخطوط الجوية الكويتية

الخطوط الجوية الكويتية

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أمس الثلاثاء، تعميما جديدا موجها لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.

وأفاد التعميم بأنه يسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد، بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.

وأضاف أن المحصن، الذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار نتيجة فحص PCR إيجابية بين 7 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول، وفيما يتعلق بغير المحصن وأصيب خارج البلاد فعليه إحضار نتيجة فحص PCR ايجابية بين 10 إلى 28 يوما قبل تاريخ الوصول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أحدث البروتوكولات لمواجهة وباء كورونا، فيما يخص تعريف المحصن، وتوصيف المخالط، ومدة الحجر وغيرها.

كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بينما سجلت البلاد أمس 3683 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق.

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