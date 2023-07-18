تعهّد أميركيّ جديد لأوكرانيا.. حزمة مساعدات عسكريّة بـ 1.3 مليار دولار

أعلن مسؤولان أميركيان أنّ الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن تعهّد جديد بشراء مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار لكييف لمساعدتها في صراعها مع روسيا.

وقال أحد المسؤولين إن حزمة الأسلحة التي لم ترد أنباء بشأنها من قبل ستشمل وسائل دفاع جوي وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وذخيرة.

وتستخدم الولايات المتحدة أموالًا من برنامجها (مبادرة دعم الأمن الأوكراني) الذي يسمح لحكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بشراء أسلحة من شركات تصنيع الأسلحة بدلًا من سحب أسلحة من المخزون الأميركي.

وقال أحد المصدرين إن أسلحة الدفاع الجوي المعروفة باسم نظام فامباير من تصنيع شركة (إل3 هاريس تكنولوجيز) من بين الأسلحة والذخائر التي تعتزم الولايات المتحدة شراءها لكييف.

وستشمل حزمة الدعم أيضًا نوعين مختلفين من الذخائر الانتحارية، وهما الطائرة المسيرة (فينيكس جوست) من تصنيع شركة أفيفيكس، وهي شركة خاصة في ولاية كاليفورنيا، والمسيرة الصغيرة (سويتش بليد) من تصنيع شركة (إيروفايرونمينت).

وقال مصدر مطلع على الأمر إن أوكرانيا ستحصل على عدد ضخم من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة من تصنيع شركة (درونشيلد) الأسترالية، بالإضافة إلى أنظمة رادار وأجهزة استشعار وأنظمة تحليل.

وسيتوقف إرسال الأسلحة والأنظمة على الجدول الزمني لتوفرها وإنتاجها. وربما تتغير أيضًا محتويات الحزمة وقيمتها حتى توقيت الإعلان عنها.