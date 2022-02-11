الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعيين أول مسؤول بالجيش الإسرائيلي في دولة عربية مجاورة لإيران

11 - فبراير - 2022
الجيش الإسرائيلي

عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

تم الإعلان في وقت متأخر من مساء الخميس، عن تعيين تاريخي غير مسبوق على مستوى دولة اسرائيل، لمسؤول رفيع في الجيش في منصب رسمي في البحرين، حسب ما كشف الموقع الإخباري 13.

وتابع الموقع الإسرائيلي أن ضابطا بحريا سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع القادمة.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي. وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط اسرائيلي يعين بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.

ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي بين إسرائيل ودول الخليج زخما جديدا في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الجيش يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. وقبل هذا، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون في الجزائر.. ملفات شائكة وعلاقات متعثرة
مفاعل زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأزمة مستمرة.. انقطاع الكهرباء عن آخر مفاعلين نوويين يعملان بمحطة زابوريجيا
آثار القصف الروسي الذي أصاب قطارا في بلدة تشابلين الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤولة أممية تعرب عن صدمتها جراء قصف محطة تشابلين وسط أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي