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تعيين الإيطالي كافو دراجوني رئيسا للجنة العسكرية للناتو

منذ 32 دقيقة
الأدميرال الإيطالى جوزيبي كافو دراجوني

الأدميرال الإيطالى جوزيبي كافو دراجوني

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أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، السبت، تعيين الأدميرال الإيطالى جوزيبي كافو دراجوني رئيسا للجنة العسكرية للحلف ليحل محل الهولندى روب باور الذى تم تمديد ولايته لستة أشهر.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في بيان إن كافو دراجوني سيتولى منصبه الجديد في يناير كانون الثاني 2025 عندما ينهي الأدميرال باور فترة ولايته.

ويمثل رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وجهات النظر المبنية على التوافق بين جميع قادة دفاع دول الحلف باعتباره المستشار العسكري الرئيسي للأمين العام ولمجلس شمال الأطلسي والهيئات العليا الأخرى في الحلف.

    المصدر :
  • رويترز

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