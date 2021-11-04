الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعيين "توماس نايدس" سفيراً لأمريكا في إسرائيل

4 - نوفمبر - 2021
توماس نايدس

توماس نايدس

A A A
طباعة المقال

وافق الكونغرس الامريكي يوم الخميس، على تعيين توماس نايدس سفيراً للولايات المتحدة في اسرائيل.

واتيح التصويت على التعيين، بعد سحب الجمهوريين اعتراضهم على تعيين نايدس.

“نايدس” البالغ من العمر 60 عاماً، شغل منصب نائب وزير الخارجية في إدارة اوباما وكان المرشح الاوفر حظا لمنصب السفير، ويشغل نايدس نائب رئيس مجلس ادارة “مورجان ستانلي” – شركة الاستثمارات المالية الامريكية، ولا يمتلك نايدس خلفية كبيرة حول شؤون الشرق الاوسط.

وكان نايدس صرح في سبتمبر الماضي ان بلاده ملتزمة بأمن اسرائيل ولن تسمح لايران الحصول على سلاح نووي، وفي جلسة الاستماع قبل تعيينه صرح انه سيعمل بلا كلل ضد جهود حركة مقاطعة اسرائيل BDS، وسيحاول توسيع الاتفاقيات الابراهيمية وسيستمر بسياسة واشنطن بالوصول الى حل الدولتين وقال :”ولا اي شخص يعتقد انه يمكن تحقيق حل الدولتين خلال الاسابيع القادمة لكن يمكن الاستمرار وخلق طريق للوصول الى الهدف”.

السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة والامم المتحدة غلعاد اردان عبر عن تهانية بالمصادقة على تعيينه وقال :”أتمنى لك النجاح بمنصبك وفترة مثمرة، انا متأكد من انك ستقوي اكثر العلاقة الخاصة بين اسرائيل والولايات المتحدة”.

    المزيد من أخبار العالم

    النفط
    انخفاض بأسعار النفط أربعة بالمئة
    الشرطة في السويد- أرشيفية
    الشرطة السويدية تفكك عبوة ناسفة
    علم حزب الله
    حزب الله قد يلجأ لـ"استفزاز" إسرائيل لعرقلة اتفاق الحدود البحرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله