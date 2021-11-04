تعيين "توماس نايدس" سفيراً لأمريكا في إسرائيل

وافق الكونغرس الامريكي يوم الخميس، على تعيين توماس نايدس سفيراً للولايات المتحدة في اسرائيل.

واتيح التصويت على التعيين، بعد سحب الجمهوريين اعتراضهم على تعيين نايدس.

“نايدس” البالغ من العمر 60 عاماً، شغل منصب نائب وزير الخارجية في إدارة اوباما وكان المرشح الاوفر حظا لمنصب السفير، ويشغل نايدس نائب رئيس مجلس ادارة “مورجان ستانلي” – شركة الاستثمارات المالية الامريكية، ولا يمتلك نايدس خلفية كبيرة حول شؤون الشرق الاوسط.

وكان نايدس صرح في سبتمبر الماضي ان بلاده ملتزمة بأمن اسرائيل ولن تسمح لايران الحصول على سلاح نووي، وفي جلسة الاستماع قبل تعيينه صرح انه سيعمل بلا كلل ضد جهود حركة مقاطعة اسرائيل BDS، وسيحاول توسيع الاتفاقيات الابراهيمية وسيستمر بسياسة واشنطن بالوصول الى حل الدولتين وقال :”ولا اي شخص يعتقد انه يمكن تحقيق حل الدولتين خلال الاسابيع القادمة لكن يمكن الاستمرار وخلق طريق للوصول الى الهدف”.

السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة والامم المتحدة غلعاد اردان عبر عن تهانية بالمصادقة على تعيينه وقال :”أتمنى لك النجاح بمنصبك وفترة مثمرة، انا متأكد من انك ستقوي اكثر العلاقة الخاصة بين اسرائيل والولايات المتحدة”.