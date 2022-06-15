تعيين حمزة عبدي بري رئيساً للوزراء في الصومال

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأربعاء، تعيين حمزة عبدي بري الرئيس السابق للجنة الانتخابات في ولاية جوبالاند رئيسا للوزراء.

وقال الرئيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي “أطلب من البرلمان الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن. أطلب من رئيس الوزراء أن ينجز عمله المنوط به مثل معالجة‭‭‭‭ ‬‬‬‬حالة انعدام الأمن، والجفاف، وتغير المناخ، و(إقامة) علاقات جيدة مع جميع البلدان”.

وفي الشهر الماضي، فاز محمود بالرئاسة للمرة الثانية. وكان قد تولى المنصب في السابق من عام 2012 إلى عام 2017 بعد انتخابات تأخرت طويلا وسط أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما وتمرد إسلامي دموي.

وقال بري، النائب البرلماني الذي انتخب في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي عن مدينة كيسمايو، حيث شارك في تأسيس جامعة “أشكر الله على جعل الصومال يجري انتخابات نزيهة بعد فترة من عدم اليقين”.

وأضاف “أعاهدكم بالعمل ليل نهار، وسأقوم بتشكيل أفضل حكومة”.

يأتي اختيار بري للمنصب بعد خلاف مرير بين الرئيس السابق محمد عبد الله محمد، الذي حاول تمديد رئاسته وبين رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي، مما أدى إلى انقسام قوات الأمن إلى فصيلين أحدهما موال لمحمد والآخر موال لروبلي.

وأدى التنافس إلى اندلاع معارك مسلحة بين مختلف الأجهزة الأمنية وصرف انتباهها عن القتال ضد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلاد وقتلوا عشرات الآلاف من الأشخاص في تفجيرات.

وتسببت الأزمة السياسية أيضا في صرف الانتباه عن حالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة التي أجبرت أكثر من ستة ملايين صومالي على الاعتماد على المساعدات الغذائية.

وقال روبلي في تعليق على حساب الإذاعة الحكومية على تويتر “أتوجه بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي بري وأتمنى له التوفيق”.