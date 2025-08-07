تعيين وزير مالية غانا قائماً بأعمال وزير الدفاع بعد تحطم هليكوبتر

ذكر مكتب رئيس غانا جون دراماني ماهاما، اليوم الخميس، أن الرئيس طلب من وزير المالية كاسييل أتو فورسون أن يتولى أيضا مسؤوليات منصب وزير الدفاع بعد حادث تحطم هليكوبتر عسكرية كان وزير الدفاع من بين القتلى فيه.

كانت الطائرة في طريقها إلى مدينة أوبواسي المعروفة بتعدين الذهب وعلى متنها خمسة مسؤولين بينهم وزير الدفاع إدوارد أومان بواما ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا إبراهيم مورتالا محمد وأفراد طاقم عددهم ثلاثة من القوات الجوية عندما تحطمت.

ولم ينج أحد منهم، ولم تعلن السلطات بعد سبب تحطم الطائرة.

وعين فورسون وزيرا للمالية في يناير كانون الثاني بعد عودة ماهاما إلى السلطة.