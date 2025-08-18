الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
تغريم كوانتاس الأسترالية للطيران 58 مليون دولار لتسريح موظفين خلال الجائحة

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2025 9:12 صباحًا
طائرة تابعة لشركة كوانتاس للطيران

حكمت محكمة اليوم الاثنين بتغريم شركة كوانتاس للطيران، أكبر شركة طيران في أستراليا، مبلغ 90 مليون دولار أسترالي (58.64 مليون دولار أمريكي) بسبب فصل 1800 موظف من الأطقم الأرضية بشكل غير قانوني واستبدالهم بمتعاقدين خلال جائحة كوفيد-19.

وقال قاضي المحكمة الاتحادية الأسترالية مايكل لي، فيما يتعلق بفرض عقوبة تقترب من الحد الأقصى المتاح لخرق قوانين مكان العمل في أستراليا، إن الهدف من فرض العقوبة هو ضمان “عدم اعتبار الأمر أي شيء مثل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية”.

وقال لي في حكم موجز “ينصب تركيزي الحالي على تحقيق الردع الحقيقي، بما في ذلك الردع العام للشركات الحكومية الكبيرة التي قد تميل إلى “الإفلات” من العقاب على السلوك المخالف”.

وأضاف أن 50 مليون دولار أسترالي من الغرامة ستدفع لنقابة العاملين في مجال النقل، التي رفعت القضية نيابة عن 1820 موظفا فصلتهم كوانتاس خلال الجائحة.

يأتي ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من اتفاق الشركة والنقابة على تسوية بقيمة 120 مليون دولار أسترالي للعمال المفصولين.

وانخفضت أسهم كوانتاس 0.13 بالمئة في المعاملات المبكرة.

    المصدر :
  • رويترز

