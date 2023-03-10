تغير طفيف في أسعار النفط

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط الجمعة إذ ظل المتعاملون في حالة حذر ترقبا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأدت تلك المخاوف إلى تراجع أسعار الطاقة في الأيام الثلاثة الماضية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت على نحو طفيف من قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت 81.72 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو خمسة بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين أو 0.03 بالمئة إلى 75.74 دولار للبرميل بعد تراجعها بنحو ستة بالمئة في أيام التداول الثلاثة الماضية.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم “مؤقت” وفوجئ بقوة سوق العمل.

وألقت توقعات باستمرار رفع الفائدة في أكبر بلد منتج للنفط في العالم وتصريحات مماثلة في مطلع الأسبوع لرئيسة البنك المركزي الأوروبي بظلالها على النمو العالمي، الأمر الذي يضع النفط على مسار انخفاض أسبوعي بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.