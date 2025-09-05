تغييرات كبيرة في الحكومة البريطانية.. تعيين ديفيد لامي نائباً لرئيس الوزراء!

عينت الحكومة البريطانية ديفيد لامي ليخلف أنجيلا راينر كنائب لرئيس الوزراء كير ستارمر، بعد استقالتها من منصبها بسبب قضية الضرائب الخاصة بها.

كما من المتوقع أن يتولى لامي وزارة العدل بعد انتقاله من وزارة الخارجية، فيما ستتولى إيفيت كوبر منصب وزير الخارجية خلفًا له.

وقالت محررة الشؤون السياسية في صحيفة الغارديان بيبا كريرار في منشور على منصة إكس إن إيفيت كوبر التي تشغل حاليا منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا ستحل محل وزير الخارجية ديفيد لامي.

وفي حال تأكيد ذلك، سيكون هذا القرار هو الأهم في التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء كير ستارمر. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن لامي سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل.

ومن المتوقع أن تحل شابانا محمود، وزيرة العدل حاليا، محل كوبر وزيرة للداخلية.

وجاء هذا التعديل الوزاري نتيجة استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بعد اعترافها بدفع ضريبة عقارية أقل من قيمتها الحقيقية على منزل جديد.

وتأتي هذه التغييرات ضمن إعادة هيكلة واسعة لفريق كير ستارمر، شملت أيضا إقالة إيان موراي من منصب وزير إسكتلندا ولوسي باول من قيادة مجلس العموم، وسط استمرار التحديات المتعلقة بأزمة الهجرة والفنادق المخصصة للاجئين.