تفاؤل أممي بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

عبر مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، الاثنين، عن ثقته في إمكان تمديد اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك على الرغم من الضربات الانتقامية التي شنتها روسيا على كييف اليوم.

قال جريفيث في مؤتمر صحفي بجنيف، ردا على سؤال عن تأثير أحدث تصعيد في الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر على تمديد الاتفاق، “وجهة نظرنا في الأمم المتحدة هي أننا بالطبع يجب أن نسعى إلى تجديده، وأنا على ثقة بأننا سنشهد تمديده، لكن هناك حاجة أيضا إلى مدة تجديد تزيد على أربعة أشهر. نحتاج إلى تمديده لمدة عام”.

وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة اتفاقاً مهماً، في شهر يوليو الماضي، لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءاً بسبب الحرب.

ويهدف تالاتفاق إلى العودة إلى مستوى ما قبل الحرب، وهو تصدير خمسة ملايين طن متري كل شهر.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنّ نحو 37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من “الجوع الشديد” بسبب تبعات الحرب.

وتحتاج أوكرانيا إلى تفريغ صوامعها قبل الموسم القادم، في حين سيكون من شأن زيادة صادرات الأسمدة تجنب إنتاجية عالمية أقل في المواسم الزراعية المقبلة.

وأيضاً وقعت الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة والمنتجات الروسية الأخرى إلى الأسواق العالمية بلا عوائق.