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تفاؤل إيراني تجاه تنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا

منذ 46 دقيقة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن بلاده متفائلة حيال تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن “في المستقبل القريب”، مضيفا أن أصول طهران المجمدة البالغة ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية سيتم الإفراج عنها في الأيام المقبلة.

لكن ناصر كنعاني قال إن المسألتين ليستا مرتبطتين ببعضهما البعض.

وتوصلت إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإطلاق سراح خمسة أمريكيين مقابل تحويل أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار إلى بنوك في قطر والإفراج عن عدد مماثل من الإيرانيين الذين تحتجزهم واشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

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