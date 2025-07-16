تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق في غزة.. هل تم حل الخلافات بين إسرائيل وحماس؟

مبانٍ متضررة في شمال غزة بسبب الغارات الإسرائيلية، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز

عبرت مصادر مصرية عن تفاؤلها بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، بعد جهود في حل الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت المصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من التفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية الجارية، وقرب التوصل إلى حلول بشأن البنود الخلافية الأربعة من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشارت إلى وجود جهود مكثفة برعاية رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء القطري مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بالقطاع.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بحضور وفود وممثلين من الدول الثلاث لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المرضى وعودة العالقين إلى القطاع.

ووفق مصادر مطلعة، شهدت الاجتماعات تقدما وتوافقا على عدد من الموضوعات المتعلقة بالبند الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود مصر لوقف الحرب في قطاع غزة، وسعي مصر لتذليل العقبات على إدخال المساعدات لمواطني غزة بكميات كافية ومناسبة.

وعقد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد أمس الإثنين لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، والوفود المشاركة في المفاوضات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في إطار الجهود الإقليمية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتذليل العقبات التي تعرقل الوصول إلى تفاهم يؤدي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة أن مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين من كلا الطرفين.