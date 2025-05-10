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تفاؤل بوفرة المحاصيل في الهند وسط توقعات وصول الأمطار الموسمية مبكراً

منذ ساعة واحدة
عامل يغربل محاصيل الأرز في سوق للحبوب في كارنال في ولاية هاريانا الشمالية، الهند، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

عامل يغربل محاصيل الأرز في سوق للحبوب في كارنال في ولاية هاريانا الشمالية، الهند، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

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قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن من المتوقع هطول الأمطار الموسمية على الساحل الجنوبي للبلاد في 27 مايو أيار، أي قبل خمسة أيام من الموعد المعتاد لتسجل أسرع وصول منذ خمس سنوات على الأقل، مما يعزز الآمال في حصاد وفير لمحاصيل مثل الأرز والذرة وفول الصويا.

وتوفر الأمطار الموسمية، وهي شريان الحياة لاقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه أربعة تريليونات دولار، ما يقرب من 70 بالمئة من الأمطار التي تحتاج إليها الهند لري المزارع وتغذية طبقات المياه الجوفية وخزانات المياه.

ويعتمد ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في الهند، التي تفتقر إلى أي غطاء ري، على موسم الأمطار السنوي الذي يستمر من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول لزراعة عدد من المحاصيل.

وقد تخفف توقعات هطول أمطار موسمية مبكرة ووفيرة المخاوف إزاء المخاطر المحتملة على إمدادات الغذاء وسط الصراع العسكري الحالي بين الهند، الدولة الأعلى كثافة سكانية في العالم، وجارتها باكستان.

وتبدأ الأمطار الصيفية عادة بالهطول على السواحل الجنوبية لولاية كيرالا في الأول من يونيو حزيران تقريبا وتنتشر في أنحاء البلاد بحلول منتصف يوليو تموز، مما يؤدي إلى زراعة محاصيل مثل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وقصب السكر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية اليوم إن بداية موسم الأمطار في ولاية كيرالا من المرجح أن تكون في 27 مايو أيار، مع احتمالية تغير ذلك بالزيادة أو النقصان أربعة أيام.

وستشجع الأمطار الموسمية المبكرة المزارعين في الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، على بدء الزراعة مبكرا. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن وفرة المحصول ستحد من أي قفزة في أسعار الأرز العالمية هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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