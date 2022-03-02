تفاصيل إحباط الأمن الأوكراني محاولة اغتيال الرئيس زيلينسكي

كشفت السلطات الأمنية الأوكرانية عن إحباط محاولة اغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتواجد في مجمع حكومي يخضع لحراسة مشددة في العاصمة كييف.

وأوضح أوليكسي دانيلوف، أحد كبار مسؤولي الأمن الأوكراني، في تصريحات صحفية أن وحدة من القوات الخاصة الشيشانية، كانت وراء المؤامرة وتم “القضاء عليها” لاحقا.

وأضاف دانيلوف، “نحن ندرك جيدا العملية الخاصة التي كان من المقرر أن يقوم بها أتباع زعيم منطقة الشيشان الروسية، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباشرة من أجل القضاء على رئيسنا”.

وأوضح دانيلوف أن أفرادا من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لا يدعمون الحرب، أبلغوا السلطات الأوكرانية بشأن المؤامرة.

والثلاثاء، قال زيلينسكي إن على روسيا “التوقف أولا عن قصف الناس” قبل أن تحرز محادثات السلام أي تقدم.

وأصدرت الحكومة الأوكرانية، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”.

وقال البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي الأوكراني، إنه تم إحباط محاولة إغتيال الرئيس “زيلينسكي” في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويأتي ذلك بالتزامن، مع سلسلة انفجارات عنيفة، ومعارك محتدمة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية في العاصمة كييف.

وفي 24 فبراير الماضي، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.