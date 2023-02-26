تفاصيل اجتماع العقبة.. تعهد فلسطيني إسرائيلي بخفض التصعيد

تعهد الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي المشاركان في الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بمدينة العقبة الأردنية، “الالتزام بجميع الاتفاقات السابقة” الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، “والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم”.

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا عقب انتهاء الاجتماع الذي دعت إليه المملكة وحضره مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأمريكيون.

وقال البيان إن الفلسطينيين والإسرائيليين جددوا “التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف”.

وأشار إلى أن الأطراف الخمسة في الاجتماع أكدت على “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير”، وشددت في هذا الصدد على “الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص”.

وبين أن “الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر”.

“ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر”.

واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجددًا في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر آذار/مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وفق الخارجية الأردنية.

وبينت أن المشاركين اتفقوا على “دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر”، مضيفة أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي “سيعملان بحسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد”.

ولفتت إلى أن “الأردن ومصر والولايات المتحدة اعتبرت هذه التفاهمات تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة”.

وشدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم، بحسب البيان.