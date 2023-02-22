تفاصيل اجتماع المركزي الأمريكي.. التشديد النقدي يتصدر القائمة

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال “عاملا رئيسيا” في تشكيل السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.

ولا يبدو أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، كان بموافقة الجميع، إذ تم الكشف، الأربعاء ،عن رفض عضوين على الأقل من إجمالي الأعضاء التسعة.

إلى جانب هذه المعلومة التي فاجأت الأسواق الأمريكية، فإن عديد البيانات الاقتصادية التي صدرت بعد اجتماع الفيدرالي الأخير مطلع فبراير/شباط الجاري، تشي باحتمالية كبيرة لعودة التشديد النقدي في اجتماع مارس/آذار المقبل.

أبرز البيانات التي صدرت مؤخرا في السوق الأمريكية، وتستدعي مزيدا من التشديد النقدي، تتمثل في مبيعات التجزئة القوية، وانتعاش أقوى من المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين، بينما أسعار المستهلك لا تتباطأ بالقدر الذي كان متوقعا.

واليوم، نشر محافظو البنوك المركزية الأمريكية محضر الاجتماع الذي صوتوا بالإجماع فيه على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط. كان هذا اعتدالًا من ارتفاع بمقدار نصف نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد 4 زيادات متتالية بحجم 75 نقطة أساس.

لكن اثنين من صانعي السياسة المتشددان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، قالا الأسبوع الماضي إنهما نظرا إلى أهمية القيام برفع آخر بمقدار 50 نقطة أساسية في الاجتماع الماضي.

وأشارا إلى أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يجب أن يبقى مطروحا خلال الاجتماعات الثلاثة الأولى من عام 2023.

ويمكن لقراءة الاجتماع الماضي، أن يقدم نظرة ثاقبة حول ما إذا كان هذان المسؤولان اللذان لم يصوتا في قرارات السياسة النقدية الأخير، أو إذا كان هناك آخرون يشاركونهم وجهة نظرهم.

ومع ذلك، رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، احتمال العودة إلى ارتفاعات أكبر، قائلاً يوم الجمعة الماضية، إن زيادة بمقدار 25 نقطة أساسية تمنح المسؤولين مزيدا من المرونة.

قد يضع المسؤولون في الفيدرالي معيارا عاليا للعودة إلى زيادات معدل النصف نقطة؛ لكن عمير شريف، مؤسس Inflation Insights، قال إنه إذا دعم المزيد من صانعي السياسة الإبقاء على خيار تحرك أكبر، فقد يلمح ذلك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون منفتحا على رفع معدلات أعلى مما كان متوقعا في السابق لقمع التضخم القوي.

وقال شريف: “هذا على الأقل يعطينا فكرة عن مدى السرعة التي قد يتحول بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لزم الأمر.. إذا كنت تعتقد أن الرقم 50 مطروحا على الطاولة، فمن المحتمل أن يشير ذلك إلى أن سعر الفائدة النهائي سيكون أعلى أيضا”.

ولكن في أعقاب البيانات الاقتصادية القوية والرسائل المتشددة من بعض صانعي السياسة، ترى الأسواق الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمدد حملته لرفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

يتم تسعير الزيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بالكامل في شهري مارس ومايو، كما أن احتمالات حدوث تحرك آخر من هذا القبيل في يونيو مرتفعة.

وقال شريف إن المحضر يكشف أيضا كيف فسّر المسؤولون البيانات المتوفرة لديهم بحلول وقت الاجتماع، ويقدم أدلة حول كيفية تفسيرهم للبيانات القوية التي تم إصدارها منذ الاجتماع.

أمام هذه الخلافات داخل الفيدرالي، فإن عودة التشديد النقدي قد تكون قائمة في الاجتماع المقبل، ما يعني أن صدمة بانتظار سوق الأسهم التي تعافت خلال العام الجاري.