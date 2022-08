تفاصيل الهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي

تصدر الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن عناوين وسائل الإعلام الأمريكية والدولية ، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على أعمال العنف التي شهدها الكونغرس .

وشهد يوم الجمعة محاولة اقتحام لأحد الحواجز أمام المبنى بسيارة، مما تسبب في دهس ضابطين قتل أحدهما متأثرا بجروحه، كما لقي منفذ الهجوم حتفه أيضا بعد أن أطلق الحراس النار عليه لمنعه من تجاوز الحاجز.

ودهست السيارة عنصري شرطة الكونغرس “كابيتول” عند حاجز خارج المبنى بعد ظهر أمس، وغادر السائق السيارة وهو يلوح بسكين قبل أن تطلق السلطات النار عليه، حسبما قال اثنان من مسؤولي إنفاذ القانون لأسوشيتد برس.

ووقع الحادث وإطلاق النار عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من “الكابيتول” بينما كان الكونغرس في عطلة.

وتم إغلاق مجمع “الكابيتول” بعد إطلاق النار وقيل للموظفين إنه غير مسموح لهم دخول المباني أو الخروج منها.

وفي تسجيل مصور ظهرت قوات الحرس الوطني محتشدة بالقرب من منطقة الحادث الذي وقع على بعد نحو 91 مترا من مدخل المبنى في جانب مجلس الشيوخ من مبنى “الكابيتول”.

وأظهر مقطع مصور، نشر على الإنترنت، سيارة “سيدان” داكنة اللون تحطمت أمام حاجز سيارات وعناصر من الشرطة أثناء فحص السيارة.

وبحسب شرطة الكونغرس، فإن ضابطا قد توفي في الحادث، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

