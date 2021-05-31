تفاصيل جديدة بشأن قضية السائح الفرنسي المتهم بالتجسس في إيران

جددت شقيقة بنجامان بريير الفرنسي الموقوف منذ عام في إيران، الإثنين، تأكيدها أن شقيقها “سائح فرنسي عادي وقع في فخ” قضية ذات أبعاد سياسية، معربة عن “صدمتها” بعد إعلان طهران أنه سيحاكم بتهمة “التجسس”.

وقالت بلاندين بريير لوكالة فرانس برس: “إننا تحت وطأة الصدمة. حين نرى اتهامات بهذه الخطورة توجه إليه، تتخذ المسألة أبعادا لا يمكننا السيطرة عليها، وهذا مروع”.

وأكدت طهران الأحد أن النيابة العامة قررت ملاحقة بريير الموقوف في مشهد (شمال شرق) بتهمتي “التجسس” و”الدعاية ضد النظام” السياسي في إيران.

وقال محاميه الإيراني سعيد دهقان، إن موكله متهم بالتجسس لالتقاطه “صورا لمناطق محظورة” بواسطة طائرة مسيّرة للهواة في متنزه طبيعي في إيران. لكن شقيقته بلاندين بريير تؤكد أنه أوقف فيما كان يعبر إيران بصفة سائح خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام 2018.

أما تهمة “الدعاية”، فتعود إلى “طرحه سؤالا (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب إلزامي في إيران، في حين أنه اختياري في دول مسلمة أخرى” بحسب محاميه.

وقالت شقيقته: “إننا ندرك أن الرهان في مكان آخر، أن المسألة تتخطانا تماما. لقد وقع في فخ. بنجامان ليس جاسوسا، إنه مواطن فرنسي عادي، سائح وجد نفسه وسط قضية عبثية”، مطالبة بألّا يكون شقيقها “رهينة مفاوضات”.

وتمكنت بلاندين بريير من التحدث إلى شقيقها أربع مرات خلال سنة، آخرها كانت الأحد في 23 أيار/مايو. وقالت “كان بحالة جيدة، قدر الإمكان. إنهم 13 موقوفا في حجرة نوم، بدون أي خصوصية. يتعلم الفارسية والعمل على الجلد، هذا ما يسمح له بالصمود، حتى لو أنه يدرك المأزق الذي هو فيه”.

وتابعت “خضع لعمليات استجواب عدة، لكنه لم يتعرض لسوء المعاملة، هذا ما قاله لنا” موضحة أن “كل اتصالاته يتم تسجيلها، ترجمتها، تحليلها، وبالتالي نتوخى الانتباه بالطبع”.