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تفاصيل جديدة حول اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 10:52 صباحًا
طلائع التحرير لحظة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في مصر

طلائع التحرير لحظة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر في مصر

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نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم “طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح”، تفاصيل جديدة حول اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية.

وأظهر الفيديو الجديد أن المجموعة المسلحة اخترقت هاتف رجل الأعمال، وراقبت تحركاته عن كثب، موثقة صلاته بالاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة تجنيده الشباب في مصر لصالح الاحتلال.

وقالت المجموعة، التي حملت اسم المجند المصري محمد صلاح، الذي نفذ العام الماضي عملية بالقرب من معبر العوجة، أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال واستشهاده، إن عملية قتل “زيف كيبر” جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ووجهت المجموعة رسائل إلى الشعب المصري، قالت فيها: “شعبنا لن يسمح بأي نشاط للموساد وعناصره على أرضه، وإن خيانة النظام الحاكم لن تمنع المصريين من الوصول إلى العملاء ومحاسبة الخونة”.

وقالت المجموعة في بيان تبني العملية، إنها “خطوة على طريق كفاح الشعب المصري ضد العدو الصهيوني منذ حرب عام 1948، واستمرار للعمليات الفدائية للشهيد سليمان خاطر وأيمن حسن ومجموعة ثورة مصر والشهيد البطل محمد صلاح”.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنها تتابع التحقيقات في مقتل كبير الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، ويمتلك إحدى الشركات لتجفيف وتصدير الخضروات والفواكه في محافظة البحيرة.

 

 

 

    المصدر :
  • وكالات

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