تفاصيل جديدة..”موسوي مجد” نقل معلومات عن بشار الأسد للمخابرات الأمريكية

يبدو أن الساعات القليلة الماضية التي شهدت إعدام ،محمود موسوي مجد، الواشي بقاسم سليماني ، مليئة بالإحداث ، فبعد أن كشفت وسائل إعلام إيرانية أن موسوي كان ينقل معلومات عن قاسم سليماني للمخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، كشف وكالة إيرانية أن موسوي كان ينقل معلومات عن بشار الأسد لـ ”سي أي ايه“ .

كشفت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، تفاصيل جديدة عن محمود موسوي مجد، المتهم من قبل طهران بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية ”سي أي ايه“، والموساد الإسرائيلي، والذي أعلنت إيران إعدامه فجر اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم؛ إن ”موسوي مجد زود جهاز الـ (سي أي ايه) في أول لقاء جمعه بضابط استخبارات أمريكي، بمعلومات عن فريق التأمين الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد، كما أبلغ الاستخبارات الأمريكية ببنية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية“.

وأضافت أن ”موسوي مجد كان يتعاون -أيضا- مع الموساد الإسرائيلي، حيث تم تدريبه في الموساد على تشفير الوثائق والمعلومات، ومن بين المعلومات الذي سربها للموساد، زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى سوريا“.

وكشفت الوكالة الإيرانية، أن ”موسوي مجد حصل على مبلغ 280 ألف دولار نظير تعاونه مع الاستخبارات الأمريكية منذ يونيو 2013 وحتى أكتوبر 2017“.

وتضاربت التصريحات الإيرانية حول صحة الاتهام الموجه لموسوي مجد، فبعد أن أعلن المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، عن تورطه في كشف تحركات قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والتي أدت إلى اغتياله في بغداد مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عاد القضاء لينفي تلك المعلومة، مؤكدا أن المتهم يقبع في المعتقل منذ العام 2018، أي قبل اغتيال سليماني بعامين.