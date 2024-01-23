تفاصيل كمين الموت في غزة.. كيف قُتل أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً بما صنعت أيديهم؟

في واحدة من أكبر خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلنة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، (الثلاثاء 23-1-2024)، مقتل 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي أول تعليق على الحادثة اعتبر أن يوم الحادثة في مخيم المغازي كان أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب حيث فقد الجيش 24 من أبنائه الذين سقطوا من أجل إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات مشتركة مع الوزيرين يوآف غالانت وبيني غانتس خلال اجتماع أعضاء “حكومة الحرب” مع رؤساء السلطات من الشمال في رمات كورازيم:

“إنني أحزن على كل واحد منهم. أعانق العائلات التي تغير عالمها إلى الأبد. ومن هنا نرسل صلاة من أجل سلامة جرحانا. يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل حول الكارثة، وعلينا أن نتعلم الدروس ونفعل كل شيء من أجل سلام جنودنا… إننا ننحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا، ومع ذلك فإننا لا نتوقف لحظة عن السعي لتحقيق هدف لا يمكن تعويضه – وهو تحقيق النصر المطلق. معا سنقاتل، ومعا سننتصر.

وقد كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحفي بتل أبيب صباح اليوم الثلاثاء عن ملابسات مقتل 21 عسكريا إسرائيليا في مخيم المغازي بوسط القطاع، مشيرا إلى أن مقاتلين من حركة حماس قصفوا مبنى كان يوجد فيه الجنود بالقذائف الصاروخية، مما أدى لانهياره.

خطوة خطوة نحو الموت

دخل جنود احتياط من اللواء 261 إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة.

بناء على طلب الجيش الإسرائيلي عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مباني استعدادا لتفجيرها.

بينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق عناصر حماس قذيفتي “ار بي جي”، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.

بقيت وحدة الإنقاذ (669) تعمل طوال الليل لرفع الأنقاض بحثا عن جنود مفقودين.

وقال هاغاري في تصريح لوكالة “فرانس برس”، إن “عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200”.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الانفجار الذي أسفر عن مقتل الجنود وقع على بعد 600 متر من الشريط الحدودي، مؤكدة أن عمليات إنقاذ المصابين في انهيار المبنيين من تحت الأنقاض استمرت لساعات طويلة الليلة الماضية.

كما لفتت إلى أن طاقم الدبابة الذي وُجِد لتأمين الجنود بمكان الحادث أُصيب إصابة مباشرة بقذيفة المقاتلين الفلسطينيين.