تفاصيل لقاء رئيس الوزراء العراقي مع وزير الدفاع الأمريكي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، حرص حكومة بلاده على تعزير العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واع”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والوفد المرافق له”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة، وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية”.

وشدد السوداني خلال اللقاء حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد، لافتا إلى “نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة”.

وذكر أن “استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرا الى “دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي، بحسب وكالة “واع”: “التزام بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع الى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات”.

وكان أوستن قد قال في وقت إنه وصل إلى العراق لإعادة تأكيد الشراكة الإستراتيجية بين البلد العربي والولايات المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوستن عبر حسابه على “تويتر”، أكد فيها المضي نحو “عراق أكثر أمنًا واستقرارًا وسيادة”، بحسب وكالة فرانس برس

وهذه الزيارة لم تكن معلنة على جدول أعمال أوستن الذي يقوم بجولة شرق أوسطية بدأها في الأردن، والتقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.