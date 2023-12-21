تفاصيل مسربة عن عرض نتنياهو بشأن هدنة مؤقتة في غزة.. وحماس ترفض!

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية بعض التفاصيل من العرض الذي قدمته حكومة بنيامين نتنياهو للوسطاء بشأن هدنة مؤقتة في غزة وإجراء صفقة تبادل أسرى.

إلا أن المفاجأة وفقاً لما أوردته القناة الإسرائيلية كان رفض حركة حماس الدخول في أي مفاوضات قبل وقف إطلاق النار.

وقد نقلت القناة الـ13 أنّ حكومة نتنياهو قدمت عرضاً لصفقة تتضمن إطلاق سراح 30 إلى 40 محتجزا إسرائيليا لدى حماس، مقابل إطلاق أسرى بارزين والانسحاب بشكل جزئي من بعض المناطق، مع تهدئة لمدة أسبوعين إلى شهر.

وأشار المسؤولون إلى أنه إذا تمت الصفقة خلال الانتقال إلى المرحلة التالية، فإن إسرائيل قد تغير بعض الترتيبات العسكرية داخل غزة.

وقال هؤلاء المسؤولون إن إسرائيل ليست لديها مشكلة في ربط حماس “التغيير العسكري” بالصفقة واعتباره إنجازا.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن المحادثات بشأن هدنة جديدة في غزة جادة للغاية، وشدد على أن واشنطن تضغط للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت قطر بأنها مستعدة لهدنة لمدة أسبوع على الأقل، مقابل الإفراج عن 40 محتجزا لدى حركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار ومصدر أجنبي قولهم إن إسرائيل أرسلت اقتراحا عبر قطر إلى حماس للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن.