تفاصيل مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو عقب هجوم الدوحة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن إحباطه العميق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم الجوي الإسرائيلي على الدوحة، معتبراً أنّ قرار استهداف قادة حماس في قطر “لم يكن حكيماً”.

ووفقاً للصحيفة، فقد غضب ترامب عندما علم بالهجوم من الجيش الأميركي لا من إسرائيل، ولا سيما أنّ الضربة استهدفت أراضي دولة حليفة لواشنطن كانت تتوسط في مفاوضات لوقف حرب غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس “محبط من نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– الذي يتخذ خطوات عدوانية دون علم الولايات المتحدة”، مشدداً على أنّ ترامب لا يزال يفضّل إنهاء الحرب على غزة ويطالب نتنياهو بتخفيف القصف.

كما لفت المسؤول إلى أنّ ترامب يعتقد أنّ مشاهد الهجمات على غزة تسيء إلى صورة إسرائيل في العالم، فيما أبدى انزعاجه من أنّ نتنياهو يدفعه هو ومبعوثه ستيف ويتكوف إلى مواقف “صعبة ومحرجة” من دون سابق إنذار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترامب أجرى اتصالاً وصف بـ”الحاد” مع نتنياهو يوم الثلاثاء عقب الهجوم، قبل أن يتكرر الاتصال لاحقاً بشكل “ودّي”، حيث سأل الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي عما إذا كان الهجوم قد نجح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أول أمس أنه شنّ هجوماً جوياً على قيادة حركة حماس في الدوحة، من دون الكشف عن نتائجه. وقد أدانت قطر الضربة، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا “العدوان” الذي أسفر عن استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي.

من جانبها، أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية نجا من محاولة الاغتيال، في حين استشهد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، وثلاثة مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسونة، وأحمد المملوك.