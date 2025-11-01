تفاقم أزمة النزوح من الفاشر وسط انهيار الأوضاع الإنسانية في دارفور

أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم السبت عن وصول 642 نازحاً من مدينة الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر نتيجة أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

وأوضحت الشبكة أن النازحين يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة تشمل نقص المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى غياب الخدمات الصحية الأساسية، خصوصاً للأطفال والنساء وكبار السن. وأشارت إلى أن أعداد النازحين قد تتزايد بشكل كبير خلال الأيام القادمة مع استمرار التدهور الأمني في دارفور.

ودعت شبكة أطباء السودان السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لتقديم المساعدات الطبية والغذائية وتأمين المأوى والدعم النفسي للنازحين، محذرة من انهيار الوضع الإنساني بالكامل.

من جهتها، أكدت تنسيقية النازحين في دارفور أن أكثر من 36 ألف شخص فروا من الفاشر خلال الأيام الأخيرة، محذرة من كارثة إنسانية متفاقمة، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على طرفي الصراع لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة لإيصال الإغاثة.

يُذكر أن قوات الدعم السريع سيطرت على عاصمة شمال دارفور مطلع الأسبوع الجاري، ما أدى إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين، وسط تقارير عن أعمال عنف واسعة واختطافات وابتزاز، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.