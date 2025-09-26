تفاهم تركي–أمريكي بين أردوغان وترامب حول السلام في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه توصّل خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الخميس إلى تفاهم مشترك حول آلية تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وإرساء سلام دائم في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب أردوغان اليوم الجمعة أن الرئيس التركي صرّح للصحفيين عقب اللقاء قائلاً: “كان اجتماعنا بالغ الأهمية من حيث إبداء الإرادة السياسية لإنهاء المجازر في غزة. وقد شدد السيد ترامب خلال المحادثات على ضرورة وقف القتال والتوصل إلى سلام مستدام في القطاع“.

وأوضح أردوغان أن النقاشات تناولت الخطوات العملية الممكنة لوقف إطلاق النار في غزة وفي فلسطين بأكملها، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم مبدئي بهذا الشأن، وأضاف: “أكدنا أن حل الدولتين يظل الصيغة الأمثل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن استمرار الوضع الحالي غير مقبول“، في إشارة إلى تصاعد الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة.

كما لفت أردوغان إلى أن مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة السورية الجديدة.