تفاوت أسعار النفط بفعل تقلبات الطلب ومخاوف الإمدادات

تفاوتت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، مع موازنة المستثمرين الحذر المتعلق بقلة الإمدادات مع توقعات تراجع الطلب.

وبحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 92.13 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر تشرين الثاني التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.89 دولار للبرميل.

وفي تصريحات أمس الأربعاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم بيع 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وإعادة شراء النفط إذا انخفضت الأسعار. وسيكون السحب من الاحتياطي الاسراتيجي هو آخر دفعة من بيع يشمل 180 مليون برميل نفط أعلن بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.

غير أن حظرا وشيكا في الاتحاد الأوروبي على منتجات الخام والنفط الروسية وخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا دعم الأسعار.

بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن،الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام.

وأعلن بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وقد يفقد بايدن ورفاقه الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.