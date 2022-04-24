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تفجير خط للغاز الطبيعي في شبوة بجنوب اليمن

25 - أبريل - 2022
ميناء بلحاف في اليمن

ميناء بلحاف في اليمن

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فجر مسلحون مجهولون خطا للغاز المسال الطبيعي بمنطقة النشيمة الصحراوية بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن مساء الأحد، في أول حادث من نوعه منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد.

وقالت مصادر محلية وسكان إن عملية التفجير استهدفت أنبوب الغاز الممتد من حقول شركة صافر بمحافظة مأرب إلى ميناء بلحاف للتصدير على ساحل محافظة شبوة في البحر العربي.

وأكدت مصادر وشهود عيان أن الانفجار الهائل الذي وقع في منطقة الحدود الإدارية بين مديريتي ميفعة ورضوم بشبوة، تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات، على الرغم من أن خط الأنابيب خارج الخدمة منذ سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وتتعرض شبكة أنابيب النفط والغاز المسال في محافظة شبوة باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.

 

    المصدر :
  • رويترز

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