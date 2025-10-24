الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
تفجير عبوة ناسفة في محطة قطار أوكرانية ومقتل المهاجم و3 نساء

منذ دقيقتان
قالت هيئة حرس الحدود في أوكرانيا “إن رجلا فجر عبوة ناسفة في أثناء فحص أفراد من الهيئة للوثائق في محطة قطار بشمال البلاد”، مما أسفر عن مقتل الرجل وثلاث نساء.

وأضافت الهيئة في بيان أن الانفجار الذي وقع في محطة أوفروتش القريبة من الحدود مع روسيا البيضاء أدى أيضا إلى إصابة 12 شخصا، وإن امرأة من أفراد حرس الحدود كانت بين القتيلات الثلاث -وأعمارهن 29 و58 و82 عاما.

وذكرت الهيئة أن منفذ التفجير شاب عمره 23 عاما من سكان خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، وكان قد اعتقل في الآونة الأخيرة لمحاولته عبور الحدود. ولم تشر الهيئة إلى وجود أي صلة للواقعة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

