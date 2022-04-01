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تفجير في ولاية هيرات الأفغانية يوقع قتلى وعشرات المصابين

منذ ساعة واحدة
قوات الأمن في أفغانستان (أرشيفية)

قوات الأمن في أفغانستان (أرشيفية)

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أعلنت السلطات الأفغانية الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وجرح العشرات، جراء تفجير دموي في ولاية هيرات غربي البلاد.

ونقل موقع صحيفة “إطلاعات روز” الأفغاني عن عارف جلالي كبير الأطباء في مستشفى هرات، إن التفجير الذي وقع في ولاية هراتنجم عن لغم أرضي.

وأضاف “قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين في التفجير الذي وقع في الحي التاسع بمدينة هرات مساء اليوم”.

جلالي أوضح أن “التفجير وقع قرابة الساعة السادسة مساء عشية تجمع حاشد للعبة (سانغيرك) المحلية”.

إلى ذلك، وقع انفجاران متتاليان في بلدة جبريل بمدينة هرات، في وقت سابق اليوم، وفقاً لموقع “هرات نيوز”.

وأشار الموقع عبر قناته بتطبيق “تليجرام”، “ولا تزال الخسائر المحتملة من جراء الانفجارات غير معروفة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وبلدة جبريل من المناطق الشيعية في هرات التي شهدت هجمات لتنظيم “داعش” في الفترة الماضية.

وتعيش أفغانستان أوضاعاً أمنية وسياسية واقتصادية مضطربة منذ خروج القوات الأمريكية من البلاد، وسيطرة حركة طالبان على البلاد في منتصف أغسطس/آب الماضي.

 

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