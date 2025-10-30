الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
تفريغ شحنات قمح بعد تسوية مدفوعات تسببت في تعطيلها بموانئ مصرية

منذ 6 دقائق
موانئ مصرية

قال جهاز مستقبل مصر، مشتري الحبوب الحكومي في البلاد، اليوم الخميس إن عدة شحنات من القمح تعطلت لأسابيع في الموانئ المصرية بسبب مشاكل في السداد تم السماح بتفريغها الآن بعد حل المشاكل.

وقال متعاملون إن حوالي ثماني سفن تحمل نحو 200 ألف طن من القمح كانت عالقة منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول بسبب التأخير في تخليص خطابات الاعتماد.

وأدى هذا إلى تعطيل التفريغ في الموانئ المصرية وزيادة التكاليف على مالكي السفن.

وقال جهاز مستقبل مصر إن تسوية مشاكل السداد الخاصة بعدد من شحنات القمح المتأخرة في الموانئ المصرية تمت بشكل سريع، وأضاف أنه اعتبارا من مساء أمس الأربعاء جرى حل المشكلة وبدأ بالفعل تفريغ السفن تدريجيا.

وأشار إلى أن مشكلة المدفوعات ناجمة عن لوائح جديدة أدخلها البنك المركزي المصري، والتي شددت إجراءات التحقق من خطابات الاعتماد والتحقق من منشأ البضائع المستوردة.

وقال جهاز مستقبل مصر إنه على الرغم من أنه ليس طرفا في التأخير، فقد تحرك سريعا مع البنك المركزي والموردين لضمان حل المشكلة سريعا.

وتعتمد مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح لتكملة الإمدادات إلى جانب محصولها المحلي من الحبوب التي تستخدم لإنتاج الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

