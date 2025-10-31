الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
تفشّي جديد لإنفلونزا الطيور في أوروبا.. المجر تُعلن أول إصابة هذا الموسم وسط مخاوف متصاعدة

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اليوم الجمعة أن المجر سجّلت أول تفشٍ لفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى (H5N1) في إحدى مزارعها هذا الموسم، في وقت تتسارع فيه وتيرة انتشار المرض القاتل في مختلف أنحاء أوروبا.

ويأتي هذا التطور في ظلّ قلق متزايد لدى الحكومات والقطاع الزراعي، بعدما أدّت موجات التفشي خلال السنوات الأخيرة إلى إعدام ملايين الطيور عالمياً، الأمر الذي تسبب في اضطرابات حادة في الإمدادات الغذائية، وارتفاع أسعار الغذاء، بالإضافة إلى تعاظم المخاوف من انتقال العدوى إلى البشر.

وتُعدّ المجر من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الفيروس خلال موسم 2024 – 2025، إذ أظهرت البيانات الرسمية أن أكثر من نصف إصابات مزارع الدواجن في الاتحاد الأوروبي سُجلت داخل أراضيها، خصوصاً بين نهاية أكتوبر ومايو.

ووفق التقرير الصحي الصادر عن السلطات المجرية، تمّ اكتشاف الفيروس يوم الاثنين الماضي في مزرعة بط تضم 19,700 طائر في مدينة زولنوك، ما أدى إلى نفوق 725 طائراً. وعلى إثر ذلك، تم إعدام باقي القطيع كإجراء احترازي للحد من انتشار العدوى.

