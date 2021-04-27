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تفكيك شبكة لتمويل عناصر إرهابية في تونس

27 - أبريل - 2021
عناصر من الأمن التونسي - أرشيفية

عناصر من الأمن التونسي - أرشيفية

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أعلن الحرس الوطني التونسي عن الكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، فإن هذه الشبكة يقودها رجل من جنسية عربية وزوجته التونسية ويتواجدان بإحدى الدول الأوروبية.

كما أكد أنه يشاركهما في تونس 3 عناصر تم القبض على اثنين منهم وهم رجل وامرأة، فيما لاذ الثالث بالفرار وهو مهرب من محافظة المهدية وسط البلاد.

وكانت الأجهزة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن كشف وتفكيك خلية إرهابية وإحباط مخطط وشيك كان يستهدف إحدى المقرات الأمنية بجهة صفاقس بجنوب البلاد.

وأظهرت التحقيقات تلقي متزعم الخلية دروسا معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة، وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية، بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية يتبناها “داعش” الإرهابي.

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