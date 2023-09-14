الخميس 29 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تقارير أممية تؤكد وجود 13 مقبرة جماعية في دارفور

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2023 7:08 صباحًا
دارفور

دارفور

A A A
طباعة المقال

ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ، الأربعاء، أن مكتب المنظمة الدولية المشترك لحقوق الإنسان تلقى تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في الجينية بإقليم دافور السوداني والمناطق المحيطة بها.

وقال فولكر بيرتس لمجلس الأمن الدولي إن المقابر الجماعية تضم ضحايا هجمات قوات الدعم السريع شبه العسكرية والفصائل المسلحة العربية المتحالفة معها على المدنيين، ومعظمهم من مجموعة المساليت العرقية

وأضاف في كلمة أعلن فيها أيضا استقالته من منصبه “يونيتامس وغيرها من (بعثات) الأمم المتحدة توثق هذه الانتهاكات وتقول إن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب في حال التحقق منها”.

وتصاعدت حدة العنف العرقي في الجنينة، وهي مدينة في غرب دارفور قرب الحدود مع تشاد، منذ اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم في منتصف أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشيخ حكمت الهجري
حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران
تركيا - ليبيا
تركيا ترسل سفينة إلى ليبيا لإقامة مستشفيين ميدانيين
خريطة إقليم دارفور السوداني
السودان.. 13 مقبرة جماعية في الجنينة ومحيطها بدارفور

الأكثر قراءة

من وادي خالد - أرشيفية
انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
طقس لبنان
ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!