تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم السبت أن سفينتين حربيتين من كندا وأستراليا عبرتا مضيق تايوان بينما كان جيش التحرير الشعبي الصيني يراقبهما.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية التي تديرها الدولة في تقرير إن الفرقاطة الكندية فيل دو كيبيك والمدمرة الأسترالية برزبين ذات الصواريخ الموجهة هما السفينتان اللتان عبرتا الممر المائي الذي يفصل الصين الشيوعية عن جزيرة تايوان ذات الحكم الديمقراطي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها لا تستطيع التعليق على الأمر حاليا، ولم يرد الجيشان الكندي والأسترالي حتى الآن على طلبات للتعليق من رويترز.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن “جيش التحرير الشعبي الصيني واصل المراقبة والرصد الكاملين خلال عملية العبور، وكان الوضع تحت السيطرة الكاملة”.

وتعبر سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأحيانا سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا المضيق مرة في الشهر تقريبا، إذ تعتبره تلك الدول ممرا مائيا دوليا.

وتعتبره تايوان أيضا ممرا دوليا. وتقول الصين، التي تعتبر الجزيرة إقليما تابعا لها، إن الممر المائي الاستراتيجي جزء من مياهها الإقليمية.