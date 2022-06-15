تقارير غير مؤكدة عن أسر أميركيين في أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الوزارة على علم بتقارير “غير مؤكدة” عن أسر مواطنين أميركيين في أوكرانيا.

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه “نراقب الوضع عن كثب ونتواصل مع السلطات الأوكرانية، ونظراً لاعتبارات الخصوصية ليس لدينا أي تعليق آخر”.

وكرر المتحدث دعوة الأميركيين لعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب النزاع المسلح واستهداف المواطنين الأميركيين في أوكرانيا من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس”.

ودعا المتحدث الأميركيين الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.

وكانت صحيفة “تليغراف” البريطانية نقلت نبأ القبض على “جنديين أمريكيين سابقين” خلال القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة اسمي الأميركيين المزعومين، وقالت إنهما عملا متطوعين مع وحدة عسكرية أوكرانية نظامية.

وحسب ما ذكرته “تلغراف” بشكل حصري، فقد ألقي القبض على الرجلين خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، الأسبوع الماضي.