تقدم الجيش اليمني بالحديدة ومقتل مسؤول الحوثي للإمداداتتقدم الجيش اليمني بالحديدة ومقتل مسؤول الحوثي للإمدادات

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واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في الحديدة وسط خسائر لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني استعاد مواقع تتحصن فيها الميليشيات، مشيراً الى مقتل القيادي الحوثي أبو هاشم، وهو مشرف الإمدادات العسكرية والبشرية للميليشيات في الحديدة.

معركة ضارية يخوضها الجيش الوطني والمقاومة في منطقة هامة هي كيلو 16 التي تعد مخنق مدينة الحديدة.

وأحرز الجيش تقدماً باتجاه هذه المنطقة، واستعاد مواقع كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات بالمواجهات التي تشترك فيها مقاتلات التحالف.

الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مدرسة الجيل الجديد المطلة على الخط الواصل بين الكيلو 10 والكيلو 16.

يذكر أن قوات الجيش تمكنت الأحد من قطع جميع خطوط إمداد الميليشيات إلى الكيلو 16، وأصبحت المنطقة تحت السيطرة النارية للجيش.

مصادر عسكرية أكدت أن الكيلو 16 هو خط استراتيجي يربط صنعاء بمحافظة الحديدة، والسيطرة على هذه المنطقة يعني قطع الخط الرابط بين صنعاء والحديدة وتعز الحديدة.

كما أن السيطرة الكلية على المنطقة يعني خنق للميلشيات وقطع إمداداتها العسكرية والبشرية من صنعاء.

فمعركة الكيلو 16 هي معركة فاصلة للتوجه صوب مدينة الحديدة وميناءها بحسب تصريحات عسكري

المصدر العربية