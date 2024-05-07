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تقدم للجيش السوداني في جبل كردفان

منذ 18 ثانية
قوات الجيش السوداني

قوات الجيش السوداني

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بحسب شهود العيان، نجحت قوات الجيش السوداني يوم الثلاثاء في التقدم في منطقة جبل كردفان، جنوب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بعد مواجهات مع قوات الدعم السريع التي سيطرت مؤقتًا على معسكر قوات الاحتياطي المركزي في المدينة قبل استعادتها من قبل الجيش.

وقال شهود عيان من مدينة الأبيض للحرة، إن الجيش تقدم نحو جبل كردفان واستولى عليه بعد معارك عنيفة ضد الدعم السريع، مدعومًا بسلاح الجو والمدفعية.

ونشرت منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر استيلاء قوات الدعم السريع على معسكر الاحتياطي المركزي بمدينة الأبيض.

في المقابل، تداول ناشطون مقاطع فيديو يظهر فيها عدد من جنود الجيش يؤكدون من خلالها وجودهم داخل مقر قوات الاحتياطي المركزي.

    المصدر :
  • الحرة

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