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تقديرات أمريكية: روسيا خسرت 100 ألف بين قتيل وجريح خلال 5 أشهر

منذ 42 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أشارت تقديرات للبيت الأبيض، الاثنين، إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف بين قتيل وجريح خلال الأشهر الخمسة الماضية في باخموت وغيرها من مناطق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن هذا العدد يشمل بناء على تقديرات المخابرات الأمريكية أكثر من 20 ألف قتيل نصفهم من مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة التي تضم مدانين أُطلق سراحهم للانضمام للقتال.

وتابع كيربي أن “محاولة روسيا شن هجوم خلال الشتاء في دونباس عبر باخموت بشكل رئيسي باءت بالفشل”.

وأضاف “في ديسمبر الماضي، أطلقت روسيا هجوما واسعا عبر عدة جبهات بما في ذلك باتجاه فوليدار وأفدييفكا وباخموت وكريمينا. وتعثرت معظم هذه المساعي وفشلت. ولم تتمكن روسيا من السيطرة على أي منطقة ذات أهمية استراتيجية”.

وأشار إلى أن الروس يحققون بعض المكاسب المتزايدة في باخموت لكن “بتكلفة رهيبة رهيبة” وأن دفاعات أوكرانيا في المنطقة لا تزال قوية.

وقال كيربي إن “روسيا استنفدت مخزوناتها العسكرية وأنهكت قواتها المسلحة”.

وذكر أنه سيتم الإعلان عن حزمة أسلحة أمريكية أخرى لأوكرانيا قريبا.

    المصدر :
  • رويترز

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