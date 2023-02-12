تقدّم روسيّ.. سقوط بلدة استراتيجية قرب باخموت في قبضة "فاغنر"

أعلن رئيس مجموعة “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الأحد، أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمالي باخموت، التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر.

ونقل المكتب الإعلامي لبريغوجين قوله: “اليوم سيطرت الوحدات الهجومية في فاغنر على بلدة كراسنا هورا”.

هذا وتنبأ رئيس “فاغنر” التي تشارك بنشاط في القتال في أوكرانيا، أن تستمر الحرب لسنوات، بعد أن كانت موسكو قد بدأت عملياتها في 24 شباط/ فبراير 2022.

وقال بريغوجين في مقابلة، إن الأمر قد يستغرق ما بين 18 شهرًا وعامين حتى تتمكن روسيا من تأمين السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

فيما لفت إلى أن الحرب قد تستمر لمدة ثلاث سنوات إذا قررت موسكو الاستيلاء على مناطق أوسع شرقي نهر دنيبرو.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة “فاغنر” يخوضون معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.

وشدد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مطلع الشهر الجاري، على أن هناك حاجة لمزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية التي صعّدت هجماتها في هذه المنطقة الاستراتيجية.