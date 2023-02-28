تقدّم على طريق "السلام" بين صربيا وكوسوفو.. واجتماع مرتقب في آذار

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ “تقدمًا” على طريق تطبيع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا، تم إحرازه خلال اجتماع في بروكسل بين الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو، مشيرًا إلى أنه لا بد من عقد اجتماع آخر في آذار.

وقال بوريل إثر اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، لمناقشة الخطة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، إن “تقدما تم إحرازه اليوم، ولكن يبقى عمل ينبغي القيام به للتأكد من تطبيق ما تمت الموافقة عليه”.

وأوضح أن الجانبين وافقا على مبدأ تطبيق خطة السلام التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه لا يزال ضروريا إجراء مفاوضات جديدة حول تفاصيل هذا التطبيق.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أنه من المهم التوافق لكن الأهم تطبيق ما تم التوافق في شأنه وهذا ما ينبغي إنجازه.

وأوضح أن اجتماعًا جديدًا “رفيع المستوى” سيعقد “خلال شهر آذار وسيتوجه موفد الاتحاد الأوروبي في هذا الوقت إلى بلغراد وبريشتينا”، لافتًا إلى أن الجانبين “تعهدا عدم السماح باتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تقوض العملية”.