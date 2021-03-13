تقرير أممي: أكثر من ثُلث العراقيين فقراء

سلسلة من الأزمات يعيشها الشعب العراقي ، الأمر الذي أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق وارتفاع نسب الفقر والبطالة بصورة كبيرة .

وصلت معدلات الفقر في العراق الى 31.7 بالمئة بحسب بيانات برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج في تصريح صحفي إن “برنامج الأغذية العالمي يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء البالغ 2100 سعرة حرارية في اليوم”، مضيفا أن ” 10 بالمئة من الناس يستخدمون استراتيجيات التأقلم للمساعدة في وضعهم ، لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام لتناوله، من بين هؤلاء نحو 35 بالمئة يشترون أغذية أرخص, و يقترض نحو 27 بالمئة طعاما “.

واشار ميجاج الى ان “برنامج الأغذية العالمي يعمل خلال العام الحالي للوصول إلى 849000 شخص في جميع أنحاء العراق، من خلال الدعم الشهري للأشخاص الأكثر ضعفاً، وبناء القدرة على الصمود وبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب دعم الحكومة، بما في ذلك رقمنة وإصلاح نظام التوزيع العام للحصص الغذائية، كما يتوسع عمل برنامج الأغذية العالمي في جنوب البلاد، حيث مؤشرات الفقر من بين الأسوأ “.

ممثل برنامج الأغذية كشف عن “ارتفاع متوسط سعر سلة الغذاء بنسبة 14 بالمئة منذ تخفيض قيمة العملة ومن المتوقع أن تظل عند مستوى مرتفع جديد ما سيؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للسكان المعرضين للخطر في العراق ، وخاصة النازحين والعائدين واللاجئين وغيرهم من العراقيين الضعفاء”.

وفي سياق متصل اظهرت المراقبة المنتظمة لبرنامج الغذاء العالمي، في كانون الاول الماضي أن نحو 3 ملايين شخص في العراق ، منهم 731000 نازح داخلياً ، لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام.